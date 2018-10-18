В деле Зайцевой-Дронова наметился поворот - журналистка

Журналистка напомнила, что в СИЗО к фигурантке ДТП в Харькове Зайцевой в течение года приезжали медики.

Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, обвиняемых в ДТП на Сумской в Харькове, могут отпустить под домашний арест.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

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"Судья может изменить меру пресечения обвиняемым и отпустить под домашний арест. Основания - уже год под стражей, свидетели допрошены - давить на них нет смысла, а тут еще Зайцева со "скорыми", а у Дронова пожилая мать, экспертизы, если назначит, будут тянуться месяцами", - предполагает она.

"Чтоб не переживали, что сбегут, обвиняемые сдадут паспорта. Но просто напомню, что сводный брат Зайцевой - экс-заместитель прокурора Черкасской области времен Януковича - по данным следствия, нынче скрывается в Москве", - добавила журналистка.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова перенес на 24 октября слушание по делу о смертельном ДТП на улице Сумской из-за заявления обвиняемой Елены Зайцевой о плохом самочувствии.