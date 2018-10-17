В Раде зарегистрировали законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Передача культового сооружения предусмотрена на безвозмездной основе.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Проект закона № 9208, определенный президентом Украины как неотложный, подан в парламент сегодня, 17 октября.

Законопроект направлен в Комитет ВР по вопросам культуры и духовности.

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Соответствующим законопроектом предлагается установить, что "Андреевская церковь" Национального заповедника "София Киевская" (Киев, Андреевский спуск, 23), которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, которое находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий".

Использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом должно осуществляться с соблюдением украинского законодательства об охране культурного наследия.

Особенности передачи религиозного сооружения в безвозмездное постоянное пользование и условия ее использования устанавливаются законом Украины "О свободе совести и религиозные организации".

Кабинету министров в месячный срок со дня вступления в силу этого законодательного акта необходимо обеспечить осуществление передачи в постоянное безвозмездное пользование этого культового сооружения в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриарху. Глава государства заявил, что это решение согласовано с церковными иерархами. По словам президента, этот жест будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии.