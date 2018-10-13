В Германии прошли чтения рассказов Сенцова (фото, видео)

Ранее на книжной выставке Андрей Курков, Сергей Плохий, Виктория Амелина и Юрий Дуркот прочитали рассказ Олега Сенцова на английском и немецком языках.

На выставке в немецком Франкфурте возле российского стенда провели молчаливую акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

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Об этом сообщил программный директор «Крымского дома» Алим Алиев на своей странице в Facebook. "У российского стенда на Франкфуртском книжном форуме провели молчаливую акцию в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России и Крыму. Россияне растерялись и сидели неподвижно (слушателей их презентации было меньше, чем людей, которые пришли на акцию). Свой стенд они оформили в агрессивном красном тоне с советским шрифтом и без тени вкуса. Их стенд я читаю исключительно как "Яд Russia", что для них симптоматично", - говорится в сообщении.

В акции также принял участие лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Кроме того, ранее на выставке Андрей Курков, Сергей Плохий, Виктория Амелина и Юрий Дуркот прочитали рассказ Олега Сенцова на английском и немецком языках.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Его содержат в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему бы применили принудительное кормление из-за его критического состояния.