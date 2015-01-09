Бойцы "Азова" установили флаг Украины на передовой в районе Гранитного

Об этом сообщается на странице "Азова" в соцсети, где размещено соответствующее видео.

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"Видео сделано на "Штольне" неподалеку от села Гранитное. Именно там находится наблюдательный пост полка "Азов". Бойцам полка удалось установить флаг Украины прямо перед носом у боевиков. Те же снять его не могут, потому что это будет стоить им жизни", - говорится в комментарии к видео.

Такой подарок "Азов" устроил сепаратистам в новогоднюю ночь, отмечается в сообщении.

Бойцы информируют, что в районе села Гранитное продолжаются артиллерийские обстрелы.