Одиннадцатый гуманитарный конвой вернулся в РФ
08:24, 09 января 2015Общество
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Гуманитарная колонна МЧС РФ прибыла на территорию России.
REUTERS
Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов, передают РИА Новости.
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"Все автомобили вернулись из Луганска и Донецка и по очереди проходят таможенные процедуры на российской границе на двух пограничных пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - заявил представитель ведомства.
Ранее две части автоколонны прибыли в Донецк и Луганск. Украинские пограничники провели только визуальное наблюдение за прохождением груза, несмотря на заявления МЧС об участии украинской стороны в таможенном оформлении гуманитарной помощи.
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