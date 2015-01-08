Россия ввезла на территорию Украины очередной "гуманитарный конвой"

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, сегодня с 7.30 до 9.10 через пункт пропуска "Донецк" проследовали 62 грузовика, а с 8.25 до 10.20 через пункт пропуска "Матвеев курган" - еще 62 фуры.

Читайте такжеОдиннадцатый российский гумконвой начал движение к границе с Украиной

"Представители Международного Комитета Красного Креста не принимали участия в перемещении груза, поэтому украинское сводное подразделение осуществило лишь визуальное наблюдение за прохождением грузовиков через государственную границу, не имея возможности выполнить контрольные функции", - сказал Андрей Лысенко.