В центре Киева прошел марш УПА (фоторепортаж, видео)

Сейчас отсутствуют сообщения о нарушении общественного порядка участниками марша.

В Киеве на Европейской площади завершился марш националистов в честь Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, в шествии приняли участие около 10 тыс. лиц.

Как и анонсировали организаторы марша, участники шествия прошли от главного корпуса университета им. Т.Шевченко по бульвару Шевченко, Крещатику и завершили акцию на Европейской площади, где сейчас проходит концерт.

Видео: Радіо Свобода

Часть участников марша возле Бессарабской площади зажигали файеры.

Кроме того, первая часть шествия почтили погибших защитников Украины минутой молчания возле Майдана Незалежности.

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Во время шествия участники акции выкрикивали лозунги, в частности, "Слава Україні - Героям слава", "Слава нації - Смерть ворогам" та "Одна єдина соборна Україна ".

На данный момент нет сообщении о нарушении общественного порядка участниками марша. Правоохранители продолжают усиленно охранять центр столицы.

В частности, несколько шеренг полиции и Национальной гвардии охраняют вход в здание Кабинета министров Украины. Также группы правоохранителей находятся возле памятника генералу Ватутину в Мариинском парке и возле здания Верховной Рады Украины.