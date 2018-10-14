Марш УПА в Киеве (событие завершено)

В этом году марш проходит под лозунгом «Вернем Украину украинцам!».

В центре Киева стартовал традиционный Марш УПА, в котором участвуют правые активисты и националисты.

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В этом году марш проходит под лозунгом «Вернем Украину украинцам!». В акции принимают участие активисты “Свободы”, “Национального корпуса”, “Правого сектора”, Конгресса украинских националистов, ОУН, С14, “Тризуба” и прочих националистических организаций.

Перед началом марша участники собрались на митинг под памятником Тарасу Шевченко.

Видео: Радіо Свобода

Ранее полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева.

Также о том, как проходил марш УПА в центре Киева 14 октября 2018 года - смотрите в нашем фоторепортаже по ссылке.