Марш УПА в Киеве (событие завершено)
16:12, 14 октября 2018Общество
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В этом году марш проходит под лозунгом «Вернем Украину украинцам!».
В центре Киева начался традиционный марш националистов / фото УНИАН
В центре Киева стартовал традиционный Марш УПА, в котором участвуют правые активисты и националисты.
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В этом году марш проходит под лозунгом «Вернем Украину украинцам!». В акции принимают участие активисты “Свободы”, “Национального корпуса”, “Правого сектора”, Конгресса украинских националистов, ОУН, С14, “Тризуба” и прочих националистических организаций.
Перед началом марша участники собрались на митинг под памятником Тарасу Шевченко.
Видео: Радіо Свобода
Ранее полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева.
Также о том, как проходил марш УПА в центре Киева 14 октября 2018 года - смотрите в нашем фоторепортаже по ссылке.
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