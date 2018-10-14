Венгерская организация распространяет в соцсетях фейк о преследовании нацменьшинств в Украине – СМИ

В сообщении венгерской организации утверждается, что представители нацменьшинств в Украине "боятся выйти на улицу" из-за отношения власти.

Венгерская общественная организация "Институт Пала Гуттенберга" (Guttenberg Pal Nepfoiskola) опубликовала на своей странице в Facebook сообщение провокационного содержания о намерениях украинской власти запретить языкинацменьшинств.

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На провокацию обратило внимание местное издание Mukachevo.net. Опубликованная листовка содержит текст, переведенный на восемь языков.

"В Украине живут вместе люди разных национальностей. Руководство страны хочет запретить, сослать языки нацменьшинств. Люди боятся выйти на улицу из-за несправедливого отношения к ним со стороны власти, поэтому просим всех, кто за мирное сосуществование, чтобы все могли спокийно общаться на своем родном языке где бы ты не жил в мире - 25 октября 2018р в 19-00 зажги свечу в своем окне", – говорится в листовке.

Отмечается, что организация, которая занимается культурными проектами (в частности, собирает книги на венгерском языке для библиотек Закарпатья и устраивает фестивали), начала сознательно распространять ложь и разжигать вражду.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положений закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Новое обострение в отношениях между странами было спровоцировано ситуацией с тайной раздачей украинцам венгерских паспортов. 4 октября консула Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата с требованием покинуть территорию Украины. В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.