В результате обстрела боевиков на Луганщине погиб мирный житель, двое ранены - Москаль

В результате длительного обстрела разрушены два частных дома, кроме того, один дом сгорел, сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль на своем сайте.

Также сообщается, что один мирный житель погиб, еще двое получили ранения (их данные устанавливаются).

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"Чрезвычайная ситуация возникла также в еще одной горячей точке контролируемой Украиной территории - Станицы Луганской. Новогоднюю ночь жители поселка провели без света - со стороны ЛНР было перекрыто подачу электроэнергии. Сегодня около 10 утра свет подали, однако за время его отсутствия пострадала система централизованного отопления. Ночью на Станице было больше 20 градусов мороза, и там, где с центральной системы не успели слить воду, трубы полопались. Сейчас на месте работают коммунальные службы, которые выясняют масштабы повреждений и пытаются хоть частично восстановить центральное отопление", - сказано также в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение новогодней ночи боевики не прекращали обстрелы украинских военных.