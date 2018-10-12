Канал "112 Украина" проверят на "разжигание вражды"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания получил ряд писем, в которых телеканал обвиняют в нарушении правил распространения информации и использовании "языка ненависти и вражды".

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "112 Украина" на предмет "разжигания вражды".

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

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Регулятор отмечает, что на основании мониторингов эфира ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" ("112 Украина"), проведенных в сентябре-октябре 2018 года, а также обращений народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Татьяны Рычковой, более 30 граждан и ряда общественных организаций, Национальный совет назначил компании внеплановую проверку в связи с зафиксированными признаками нарушения норм закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"В своих письмах граждане и представители гражданского общества жалуются на нарушение правил распространения информации, журналистских стандартов, использования языка ненависти и вражды, а также распространение в эфире телеканала "112 Украина" информации, которая, по мнению заявителей, является клише русской пропаганды, подрывает основы государственности, провоцирует на протесты, манипулирует мнением людей", - говорится в сообщении.

В Нацсовете объяснили, что проверка вещателя касаться соответствия его программ части первой статьи 28 закона Украины "Об информации" (информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека) и абзацам 4 и 9 ч. 2 ст. 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании" (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины).

"Когда проверка будет проведена, Национальный совет рассмотрит все материалы и примет соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении к СНБО относительно применения санкций к семи компаниям, которые имеют отношение к телеканалам "112" и NewsОne.

Постановлением предлагаются следующие ограничительные меры: блокирование активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на осуществление деятельности, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, полный или частичный запрет действий с акциями компаний, запрет предоставления лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, запрет размещать валютные ценности на счетах и вкладах на территории иностранного государства, и пр.