Рада просит СНБО аннулировать лицензии "112 Украина" и NewsOne

Народные избранники предлагают заблокировать активы каналов, аннулировать их лицензии, ограничить или прекратить предоставление ими телекоммуникационных услуг.

Верховная Рада просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 народных депутатов Украины.

Против санкций проголосовали все депутаты "Оппозиционного блока", которые принимали участие в голосовании, внефракционные Евгений Мураев, Яков Безбах, Виктор Бондарь от "Видродження" и Вячеслав Богуслаев от "Воли народа", передает "Украинская правда".

Народные депутаты рекомендовали СНБО ввести санкции в общем против 7 компаний, которым принадлежат телеканалы.

Авторы постановления утверждают, что над каналами "установлена контролируемость со стороны украинских олигархов".

В приложении к постановлению перечислены субъекты, в отношении которых должны быть применены санкции.

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Народный депутат Сергей Высоцкий (фракция "Народный фронт") отметил, что парламент обращается в СНБО с тем, чтобы рассмотреть вопрос введения санкций в отношении "ряда пророссийских телеканалов и принять соответствующее решение".

Народный депутат Иван Винник (фракция "БПП") отметил, что на сайте парламента была петиция к Верховной Раде, которая набрала 25 тысяч голосов поддержки и поэтому должна быть рассмотрена в парламенте.

По его словам, именно на основе этой петиции было подготовлено постановление об обращении в СНБО относительно применения "персональных экономических ограничительных санкций в связи с деятельностью отдельных обществ с ограниченной ответственностью, которые являются владельцами телевизионных эмблем "112" и NewsОne.

При этом депутат добавил: "Ни для кого не секрет, что Виктор Медведчук - постоянный представитель РФ в Украине - де-факто контролирует сегодня деятельность телеканала "112" и, наверное, формирует редакционную политику".

В постановлении есть приложение, в котором указаны общества, в отношении которых должны быть применены санкции, и определено, какие именно санкции должны применяться.

В частности, речь идет об ООО "Ариадна-ТВ", по которому предусматривается блокирование активов, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Также названо ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания" 112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа".

По каждому из этих обществ определен выбор ограничительных мер. И, в частности, в отношении каждого предусмотрено блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования радиочастотного ресурса Украины.

На прошлой неделе петиция о "прекращении антиукраинской деятельности" телеканалов "112 Украина" и NewsOne на сайте Верховной Рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.