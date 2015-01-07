В сети появилась подборка зарубежных версий украинской рождественской песни "Щедрик" (видео)

Мир уже около века сходит с ума от любви к знаменитой украинской песни. Интернет-издание Cultprostir составило подборку иностранных вариаций «Щедрика» последних лет.

"Как известно, «Щедрик» - адаптация народной песни, которую создал украинский композитор-классик Николай Леонтович. Произведение было впервые исполнено в 1916 году, произошло это в Киеве, и тогда в центре внимания был хор киевского университета. Однако в октябре 1921 года состоялась премьера «Щедрика» в Америке, на концерте в нью-йоркском Карнеги-Холле, и это стало точкой отсчета новой истории известной мелодии", - отмечает издание.

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В рождественский хит песня превратилась в 1936 году, когда американский композитор и дирижер украинского происхождения Питер Вильховски написал английский текст песни, назвав его Carol of the Bells.

В подборку лучших "Щедриков" вошли вариации XXI века:

Акапельное

Вокальный квинтет Pentatonix из штата Техас в 2012 году препарировал популярную мелодию, разложив ее на голоса.

Фортепианный

Британский пианист и органист Дэвид Хикен в 2013-м для рождественского альбома Christmas of Carols записал свою кавер-версию.

Скрипичный

Ирландская группа в составе квартета вокалисток и одной скрипачки дважды записывала «Щедрика» - в 2006 и 2008 году.

Рок-балладный

В 2010-м Хьюго Феррейра, солист пост-гранджевой группы Tantric из штата Кентукки, тоже решил высказаться.

Виолончельный

The Piano Guys - американский тандем пианиста и виолончелиста. В декабре 2011 года на первом плане оказался струнный инструмент Стивена Шарпа Нельсона. Именно он сыграл знаменитую мелодию так страстно, что видео с его исполнением собрало около 14 миллионов просмотров.

Дабстеповый

Две недели назад музыкант из Филадельфии Мэтт Уорнок, работающий под псевдонимом Sauniks, опубликовал свой вариант.

Грандиозный

Несколько лет назад Мормонский табернакальный хор из штата Юта (коллектив со 170-летней историей, лауреат «Грэмми») приложился к «Щедрику» по-своему. Хор из 360 человек, колокольчики, просветленные лица.