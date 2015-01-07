Сегодня православный мир празднует Рождество

Достоверная дата рождения Христа неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Христос. Летоисчисление, положенное в основу нашей эры, было сделано в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который руководствовался данными Хронографического сборника по 354 год. В ходе более поздних исследований было обнаружено, что Христос родился на 5 или 6 лет раньше.

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Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Ефесском церковном соборе в 431 году. Далее этот праздник ввели в Константинополе.

В Украине христиане восточной традиции празднуют Рождество 7 января. Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине является колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая новость - рождение Божьего Агнца. Во всех храмах проходят праздничные Рождественские Литургии.