Порошенко поздравил украинцев с Рождеством (видео)

К Петру и Марине Порошенко пришли дети в национальных костюмах, спели колядку и поздравили их с праздником Рождества Христова.

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После этого президент обратился к украинцам, пожелав мира и добра в нелегкое для страны время, и призвал молиться за воинов, которые сейчас защищают независимость Украины, ибо "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

Ранее УНИАН сообщал, что на Рождество в Киеве установят рекорд по самому массовому исполнению колядки.