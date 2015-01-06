Порошенко поздравил украинцев с Рождеством (видео)
17:08, 06 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко с семьей поздравили украинцев с праздником Рождества Христова.
Порошенко поздравил украинцев с праздником Рождества / Скриншот видео
К Петру и Марине Порошенко пришли дети в национальных костюмах, спели колядку и поздравили их с праздником Рождества Христова.
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После этого президент обратился к украинцам, пожелав мира и добра в нелегкое для страны время, и призвал молиться за воинов, которые сейчас защищают независимость Украины, ибо "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".
Ранее УНИАН сообщал, что на Рождество в Киеве установят рекорд по самому массовому исполнению колядки.
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