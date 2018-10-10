В Одессе задержали иностранца, который прямо на заседании суда угрожал убить судью и пострадавшего

Задержанный злоумышленник, который угрожал судье и потерпевшему, уже имел проблемы с законом.

В Одессе правоохранители задержали иностранного гражданина, который в зале суда во время заседания угрожал потерпевшим убийством.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, 10 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Суворовском районном суде Одессы во время заседания по резонансному делу в отношении подозреваемого в хулиганстве с применением оружия, один из присутствующих в зале мужчин ведет себя крайне агрессивно.

«В частности, угрожает пострадавшим физической расправой и убийством», - сообщили в главке.

По вызову оперативно прибыла группа батальона полиции особого назначения. Правонарушитель, который оказался 35-летним гражданином страны ближнего зарубежья, задержан и доставлен в полицию.

Установлено, что мужчина уже не в первый раз нарушает законодательство Украины, в частности, сейчас один из судов Одессы рассматривает дело по обвинению его в незаконном обращении с оружием.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, вчера на судебное заседание прибыли сторонники так называемого «смотрящего» (прозвище «Садик») от «вора в законе» «Гули».

Подозреваемый «Садик» был задержан с еще несколькими подозреваемыми летом текущего года. По данным Форостяка, в суде злоумышленники оказывали давление на суд и потерпевших.

«Соратники этнической преступной группы так называемого «Садика» пытались препятствовать судебному заседанию. Начался беспорядок в зале, выкрикивали угрозы в адрес потерпевшего, блокировали физически помещения…», - отметил Форостяк.

На место происшествия вместе со спецподразделением полиции прибыл начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Иван Ищенко.

По его словам, неизвестные мешали проведению заседания – угрожали физической расправой судье и потерпевшему. Как отметил Ищенко, самый агрессивный злоумышленник, который оказался иностранцем, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, «смотрящий» от вора в законе «Гули» по прозвищу «Садик», который является уроженцем Азербайджана, был задержан в Одессе с двумя сообщниками, за то, что 14 июля они избили битами несколько человек возле рынка, расположенного на улице Бочарова (Суворовский район Одессы). В частности, со слов правоохранителей, был задержан уроженец Азербайджана Садиг Мирзоев по прозвищу «Садик». По данным полиции, подозреваемые занимались рэкетом, вымогательством и пр.

16 июля Суворовский районный суд Одессы определил «Садику» меру пресечения в виде содержания в СИЗО, а 18 июля – еще двоим его сообщникам.