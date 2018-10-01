Крысин отказался ехать в тюрьму для отбывания наказания за убийство журналиста Веремия – прокурор

28 сентября Крысина должны были доставить к месту отбывания наказания в городе Торецк Донецкой области, однако он якобы из-за высокой температуры отказался покидать Киевский следственный изолятор.

«Титушка» Юрий Крысин, несмотря на решение суда, отказался ехать в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом сообщила прокурор Генеральной прокуратуры Украины Юлия Малашич.

«Согласно выписанному наряду, 28 сентября Крысин должен был быть вывезен из следственного изолятора к месту отбывания наказания. Эта дата была определена еще за две недели. Был выписан соответствующий наряд администрации уголовно-исполнительного учреждения. В минувшую среду защита Крысина надеялась, что он останется в СИЗО, однако у них ничего не получилось, а в четверг его сняли с наряда в связи с якобы повышенной температурой», - сказала Малашич.

Она подчеркнула, что это уже не первый случай, когда якобы из-за болезни Крысин срывает судебные заседания.

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Также Малашич добавила, что Крысина все же должны этапировать в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Кроме того, прокурор добавила, что пожаловалась на неисполнение решения об этапировании Крысина в места лишения свободы на горячую линию Министерства юстиции.

Она отметила, что теоретически Крысин может остаться в следственном изоляторе Киева несмотря на то, что меру пресечения ему не продлевали: его адвокаты могут обратиться в апелляционный суд с ходатайством о временном пребывании в следственном изоляторе. «У них есть пространство для маневра: они могут обратиться в апелляционный суд - и он останется в СИЗО. И мы снова будем иметь ситуацию с неприкосновенным Крысиным», - пояснила Малашич.

Она считает, что Крысин придумал, что у него температура, чтобы остаться в следственном изоляторе.

Также прокурор выразила возмущение сложившейся ситуацией: «Я уже в СИЗО им ранее говорила: был бы это какой-то наркоман Петя, никто бы с ним не возился. Его бы приводили в заседания, и не было бы такого, что я не хочу приходить в суд».

Как известно, Крысин отказывался приезжать для участия в заседании Дарницкого районного суда города Киева по делу по обвинению его в противодействии участникам Евромайдана и пытках, ссылаясь на то, что якобы ему грозит опасность со стороны общественных активистов.

В то же время во время последнего судебного заседания, когда стало известно, что Крысина должны этапировать в тюрьму в рамках выполнения приговора по делу Веремия, он заявил, что хочет участвовать в заседании суда непосредственно.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело Крысина по эпизоду о противодействии участникам Евромайдана и пытках. По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушок», а также указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По этому делу также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. 3 сентября Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы. В данный срок также будет зачтено время пребывания Чемеса в следственном изоляторе.

По другому делу - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд города Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Крысина обвиняли в нападении вместе с другими лицами на Веремия. 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и вынес Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.

25 сентября адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе защиты на приговор Апелляционного суда Киева, который назначил наказание в виде 5 лет реального лишения свободы.