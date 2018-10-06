Amnesty International о Сенцове: принудительное кормление является пыткой

С 6 октября Олег Сенцов прекращает голодовку из-за угроз кормить его принудительно.

Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, сообщившего о прекращении с сегодняшнего дня голодовки, которой придерживался 145 дней.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!» – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 5 октября Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки. Он заявил, что в случае её продолжения к нему применили бы принудительное питание из-за его критического состояния.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - говорится в заявлении Сенцова.

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Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе также рассказал, что в случае отказа прекращать голодовку режиссеру обещали сделать из него овощ.

"Если бы ему не пригрозили принудительным кормлением, физической силой и тем, что из него будут делать овощ, он бы продолжил голодовку. Я так понимаю, что намерения врачей лабытнанговской больницы были достаточно серьезными", - пояснил адвокат.

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.