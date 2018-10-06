Нападение на Михайлика: полиция отбросила две версии из пяти

Кроме того, полиция не исключает вероятность совершения подозреваемыми в нападении на Михайлика серийных преступлений.

Полиция сейчас рассматривает три основные версии нападения на одесского активиста Олега Михайлика. Ранее полиция рассматривала пять версий нападения.

Об этом сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает "Громадське".

По его словам, полиция отрабатывает три версии нападения: общественная деятельность; деятельность Михайлика в связи со строительством ЖК «Золотой берег»; конфликт предпринимателей и власти вокруг права на земельный участок одного из рынков Одессы.

«Сейчас мы отрабатываем именно эти три версии», — сообщил Головин.

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Он также подтвердил, что за активистом Михайликом велась слежка. Однако подробностей не сообщил.

Головин не исключает, что к этому может быть причастен один из трех подозреваемых — Торнике Нагладзе, который якобы имеет первую группу инвалидности.

«Это он сейчас на коляске. По нашей информации, он и еще двое подозреваемых были причастны к ряду уголовных преступлений, каких именно — пока сказать не могу. Но даже то, что он на коляске не мешало ему [действовать] по общему умыслу с другими подозреваемыми», — отметил Головин.

Кроме того, полиция не исключает вероятность совершения подозреваемыми в нападении на Михайлика серийных преступлений, в частности, в причастности «к нападениям на других активистов, или работе на общих заказчиков».

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По словам Головина, апелляционные жалобы подозреваемых в нападении на Михайлика суд будет рассматривать 8 октября, пока же они отказываются свидетельствовать и не сотрудничают со следствием.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в грудную клетку.

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о задержании трех подозреваемых в покушении на активиста. Задержанным сообщили о подозрении в покушении на убийство - ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас все трое находятся под стражей.