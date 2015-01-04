В Донецке "казаки" и боевики ведут беспорядочные перестрелки – ИС

Об этом на своей странице в соцсети сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По данным эксперта, в Петровском районе города фиксируются многочисленные случаи открытия беспорядочной стрельбы из автоматического стрелкового вооружения группами боевиков.

Читайте такжеПод Счастьем боевики обстреляли бойцов 92-й бригады "Отмечаются перестрелки между подразделениями российско-террористических войск - представителями «военной полиции» «ДНР», бандформирования «Восток» и отдельными бойцами т.н. «казачьих» формирований", - добавил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, за минувшую ночь боевики 10 раз атаковали позиции сил АТО.