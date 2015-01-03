В Одессе подброшенного в роддом младенца медперсонал принял за взрывчатку

20:53, 03 января 2015
Общество
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В Одессе подброшенного в роддом младенца медперсонал принял за пакет с взрывчаткой.

Новорожденный младенец, родившийся в одном из Киевских роддомов

Как сообщила УНИАН заместитель главного врача по медицинской части роддома №1 Светлана Воронова, в ночь на 3 января санитарки обнаружили у входа в роддом большую спортивную сумку. Медперсоналу показалось, что из нее торчат провода, поэтому медики вызвали милицию. Прибывшие на место правоохранители вызвали саперов, которые эвакуировали в другое крыло здания медперсонал и пациентов.

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Как пояснили в роддоме, при обследовании сумки милиционеры обнаружили новорожденного, при котором была записка. В последней было написано, что ребенок родился 30 декабря 2014 года, и у матери нет средств на его содержание.

Ребенок был голоден, но практически здоров, вес – 2,9 кг, рост – 52 см. Сейчас младенец направлен в детскую городскую клиническую больницу №2.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января в родильный дом №1 подбросили новорожденного.

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