В Одессе подброшенного в роддом младенца медперсонал принял за взрывчатку

Как сообщила УНИАН заместитель главного врача по медицинской части роддома №1 Светлана Воронова, в ночь на 3 января санитарки обнаружили у входа в роддом большую спортивную сумку. Медперсоналу показалось, что из нее торчат провода, поэтому медики вызвали милицию. Прибывшие на место правоохранители вызвали саперов, которые эвакуировали в другое крыло здания медперсонал и пациентов.

Читайте такжеВ Одессе женщина родила в машине по дороге в роддом

Как пояснили в роддоме, при обследовании сумки милиционеры обнаружили новорожденного, при котором была записка. В последней было написано, что ребенок родился 30 декабря 2014 года, и у матери нет средств на его содержание.

Ребенок был голоден, но практически здоров, вес – 2,9 кг, рост – 52 см. Сейчас младенец направлен в детскую городскую клиническую больницу №2.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января в родильный дом №1 подбросили новорожденного.