В Донецке боевики заняли родильный дом, согнав пациенток в подвал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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