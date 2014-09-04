В Донецке боевики заняли родильный дом, согнав пациенток в подвал
18:55, 04 сентября 2014Политика
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В Донецке боевики разместились в палатах родильного отделения больницы, а беременных перевели в подвалы.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеВ Донецке освободили трех образовательных чиновников за поддержку ДНР«В Донецке из помещений родильного отделения 17-й городской больницы всех беременных перевели в подвальные помещения, зато в палатах заведения разместились боевики так называемой «ДНР», - отметил он.
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