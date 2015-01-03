Биометрический паспорт будет стоить 518 гривень – Аваков

Оформление биометрического паспорта по стандартной процедуре будет стоить 518,15 гривень.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook.

«Новый биометрический паспорт (бланк с чипом) обойдется в 261 грн ( 15 евро по курсу на 29.12.2014) + госпошлина 170 грн + стоимость регистрационных услуг 87,15 грн. Всего 518 грн 15 копеек», - написал Аваков.

Оформление паспорта по стандартной процедуре займет 20 дней. Ускоренная процедура – 7 дней – оформляется по ставке двойной пошлины и регистрационных услуг, при той же стоимости бланка (261 + 340 + 174,3 = 775,3 грн), отметил глава МВД.

Если у человека нет времени самостоятельно готовить пакет документов для получения паспорта, то он может обратиться в одно из 18 отделений Государственного предприятия «Документ», где есть единое окно и полный сервис услуг.

«Там фиксированная дополнительная цена на заказанные вами сервисные услуги. Но, не выше 253 грн. Таким образом, предельная цена за новый биометрический паспорт - 775,3 + 253 = 1028,3 грн», - отмечает Аваков.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января Государственная миграционная служба Украины, в соответствии с условиями либерализации визового режима Европейского Союза для Украины, начинает оформление биометрических паспортов для выезда за границу.