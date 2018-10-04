Убийцу полковника СБУ Хараберюша приговорили к 12 годам тюрьмы

Расследование в отношении организаторов и других соучастников теракта продолжается.

Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По словам председателя СБ Украины Василия Грицака, пока приговор получила непосредственная исполнительница преступления, на очереди - заказчики и кураторы организации этого дерзкого убийства.

"Мы хорошо знаем, где находится тот, кто готовил убийство нашего побратима - "руководитель" "Центра спецопераций МГБ ДНР" Василий Евдокимов по кличке "Ленин", - сказал председатель СБУ.

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"Пусть ждет. Или скамья подсудимых по украинскому законодательству, или безымянный мавзолей в окрестностях Донецка, поскольку для россиян он уже отработанный материал", - отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2017 года около 8.30 утра в жилом квартале Мариуполя был взорван автомобиль, в результате чего погиб заместитель начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области, полковник Александр Хараберюш.

Исполнителем преступления была гражданка Украины Юлия Прасолова, действовавшая в сговоре с участниками террористической организации "ДНР". Действуя по их указаниям и инструкциям, она прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Удостоверившись, что Хараберюш сел за руль автомобиля и начал движение, Прасолова позвонила на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его. Офицер лишился обеих ног и из-за большой кровопотери умер в автомобиле «скорой помощи». У него остались двое детей, младшей дочери было тогда два года.

По данным следствия, мотивом совершения преступления было прекращение эффективного исполнения потерпевшим своих служебных обязанностей в районе проведения антитеррористической операции, а целью - запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов.