Туалетная бумага с изображением Путина удивила дочь Орнеллы Мути в Одессе (фото)
Известная итальянская актриса Орнелла Мути прилетела со спектаклем "Суд над ведьмой" в украинские города – Одессу (2 октября) и Киев (1 октября). Звезда фильма "Укрощение строптивого" посетила Украину со своей 43-летней дочерью Найке Ривелли.
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Интересно, что Найке Ривелли, которая также снималась в кино и занималась музыкой, прославилась не своим творческим талантом, а раскрепощенными публикациями в социальных сетях. О их путешествии в Одессу во вторник, 2 октября, Найке также рассказала на своей странице в Instagram.
Дочь Орнеллы Мути опубликовала фото туалетной бумаги с изображением президента России Владимира Путина.
"В украинском магазине. Представьте, если бы это сделали в Италии с изображением наших политиков,", – прокомментировала снимок Найке.
In Ucraina 🇺🇦 in un negozio. Immaginate se lo facessero in Italia 🇮🇹 con le faccine dei nostri politici.. #naikerivelli #vetrine #ukraine #ucraina #negozi #cartaigienica #politica #follia #generale @nenofagiolone.robertofazioli @ornellamuti @skycap @dannymacri_7 @christian_cetorelli @andreafachinetti87 @blueeyedfamily @robirvl @dagocafonal @il_rammaricato