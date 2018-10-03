Туалетная бумага с изображением Путина удивила дочь Орнеллы Мути в Одессе (фото)

Известная итальянская актриса Орнелла Мути прилетела со спектаклем "Суд над ведьмой" в украинские города – Одессу (2 октября) и Киев (1 октября). Звезда фильма "Укрощение строптивого" посетила Украину со своей 43-летней дочерью Найке Ривелли.

Читайте такжеСын Януковича за $3 тысячи хотел организовать беспорядки на Банковой - СБУ

Интересно, что Найке Ривелли, которая также снималась в кино и занималась музыкой, прославилась не своим творческим талантом, а раскрепощенными публикациями в социальных сетях. О их путешествии в Одессу во вторник, 2 октября, Найке также рассказала на своей странице в Instagram.

Дочь Орнеллы Мути опубликовала фото туалетной бумаги с изображением президента России Владимира Путина.

"В украинском магазине. Представьте, если бы это сделали в Италии с изображением наших политиков,", – прокомментировала снимок Найке.