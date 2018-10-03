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Стали известны подробные характеристики катеров Island, которые США передали Украине (видео)

10:44, 03 октября 2018
Общество
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Катера передаются Украине безвозмездно / фото wikipedia.org

В конце сентября США передали Украине два катера класса Island, которые по своим характеристикам позволяют патрулировать воды Черного и Азовского морей, выполняя двухнедельные рейды. 

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"Військова історія України" на своем YouTube-канале опубликовала видеоинфографику о том, какие именно судна получили ВМС Украины, каковы их технические данные, и прочую информацию.

Катера развивают скорость до 55 км/ч, на них будут установлены украинские артсистемы, американские системы связи и навигации.Будут произведены замены и ремонт двигательных систем.

Передача катеров затянулась на пять лет (с учетом того, что в Одессе они будут еще примерно через год) из-за бюрократических процедур и необходимости изменения законодательства Украины.

Также доступно познавательное видео о десантно-штурмовом катере Кентавр-ЛК. Одним из приоритетных направлений деятельности новой базы ВМС Украины в Бердянске будет нейтрализация российской угрозы в Азовском море.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на базе Береговой охраны армии США в Балтиморе состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре 2019 года и будут базироваться в Одессе.

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Теги: #США#Украина#катер