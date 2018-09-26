США в четверг передадут Украине два патрульных катера класса Island

На церемонии будут присутствовать вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и президент Украины Петр Порошенко.

27 сентября в США при участии президента Украины Петра Порошенко состоится церемония передачи двух патрульных катеров класса Island от США.

Об этом говорится в объявлении на официальном сайте Главного офиса Береговой охраны США, передает УП.

Как говорится в объявлении, на ближайший четверг в Балтиморе запланирована передача двух 30-метровых катеров - Drummond и Cushing.

На церемонии будут присутствовать вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и президент Украины Петр Порошенко.

Оба патрульных катера построены 40 лет назад, они способны выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

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Передача двух вооруженных катеров Береговой охраны возникла в связи с ростом напряжения между Украиной и РФ в Азовском море в течение последних недель. И Киев, и США обвиняют Москву во вмешательстве в украинское судоходство в регионе.

"США осуждают преследование России по международным перевозкам в Азовском море и Керченском проливе", - заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науерт в заявлении в конце прошлого месяца.

"С апреля РФ задержала сотни коммерческих судов, и в последние недели остановлено не менее 16 коммерческих кораблей, которые пытались попасть в украинские порты", - добавила она.

Напомним, в марте этого года журналисты программы "Схемы" выпустили расследование, в котором говорилось, что ввоз из США двух патрульных катеров класса Island формально затягивается украинскими властями с 2014 года путем бюрократических процедур. При этом журналисты предположили, что истинной причиной этому может быть коммерческий интерес завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», который строит на государственный заказ военные катера.

Журналисты также узнали, что катера производства завода Порошенко по характеристикам будут слабее чем американские, но стоят в шесть раз больше.