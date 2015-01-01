Боевики «ЛНР» заставляют жителей Ровенек платить им долги за коммуналку

Боевики террористической организации «Луганская народная республика» заставляют жителей Ровенек перечислять средства в качестве оплаты долгов за коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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«В городе Ровеньки Луганской области боевики «ЛНР» незаконно заставляют местное население перечислять средства на счета этой террористической организации в качестве уплаты долгов за коммунальные услуги, которые накопились с июня 2014 года», - сказал он.

«Самозваные руководители южной Луганщины заявляют, что законные льготы для отдельных категорий граждан отныне отсутствуют» – заметил Лысенко.