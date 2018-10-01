Пострадавшие в харьковском ДТП с Зайцевой написали жалобу в Администрацию президента

Авторы жалобы попросили Петра Порошенко как гаранта Конституции взять на личный контроль расследование этого дела.

Пострадавшие и родственники погибших в ДТП в участием Зайцевой и Дронова в Харькове в коллективной жалобе рассказали о многочисленных нарушениях во время расследования аварии и попросили Администрацию Президента взять на контроль рассмотрение этого дела.

Соответствующее заявление опубликовало местное издание Kharkiv Today.

В жалобе говорится, что с самого начала расследование аварии, жертвами которой стали шесть пешеходов, происходило с нарушениями действующего законодательства. Ни в одном протоколе не зафиксировано, что Зайцева управляла Lexus без водительских прав, хотя камеры патрульных зафиксировали этот факт.

Экспертиза, которую Зайцева прошла в день аварии, показала наличие в ее анализах наркотического препарата. Однако повторный анализ сделать не удалось, поскольку по странному стечению обстоятельств не хватило биоматериалов. Еще одна странность - исчезновение врача-нарколога Елены Федирко, которая проводила первичное обследование Зайцевой. "Федирко уволилась через несколько месяцев после ДТП. В суд на допросы не является. И нынешнее ее местонахождение неизвестно", - говорится в жалобе.

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Пострадавшие не понимают, почему ни оперативники, ни эксперты не смогли установить номер и марку автомобиля красного цвета, с которым Зайцева, предположительно, устроила гонки. Хотя в центре Харькова, как правило, очень много людей и находится много камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как Lexus и этот неустановленный автомобиль на очень большой скорости ехали от площади Конституции в сторону улицы Сумской.

Экспертам также не под силу установить скорость, с какой ехал автомобиль Зайцевой. "Специалистам института имени Бокариуса при наличии записей с пяти камер видеонаблюдения и данных бортового компьютера почему-то также не удалось установить скорость движения автомобиля" - написано в жалобе.

50 тысяч гривень, которые семья Зайцевой перечислила пострадавшим и родственникам погибших, в обвинительном акте признаны смягчающим "частичным возмещением ущерба" и причислили к смягчающим обстоятельствам. Однако законодательство Украины не предусматривает такое понятие, как частичное возмещение ущерба. К тому же большинство потерпевших вернули эти деньги семье Зайцевой.

"Жизнь их близких людей оценили в 10 раз меньше, чем принято судебной практикой по таким делам в 2017 году", - подчеркивается в жалобе.

Эту жалобу подписали шесть человек. Среди них Оксана Евтеева, у которой в аварии погиб муж Александр Евтеев и спустя неделю после аварии в больнице умерла сестра Диана Берченко. Также жалобу подписал Игорь Берченко - отец погибшей Дианы и чудом выжившей Оксаны.

Авторы жалобы попросили Петра Порошенко как гаранта Конституции взять на личный контроль расследование этого дела. В том числе - выполнение судебного решения. Из АП ответили, что дело взято на контроль, сообщает в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.