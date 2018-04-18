"Моя малышка Ди...": выжившая в жутком ДТП в Харькове написала трогательное послание погибшей сестре

Оксана Евтеева в харьковском ДТП потеряла сразу двух близких людей: мужа Александра Евтеева и младшую сестру Диану Берченко.

Пострадавшая в жутком ДТП в центре Харькова Оксана Евтеева (Берченко) написала трогательное послание, посвященное своей погибшей младшей сестре Диане Берченко.

На своей странице в Instagram Оксана поделилась несколькими фото с сестрой и рассказала о своих переживаниях.

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"Моя малышка Ди... жизнерадостная и энергичная... та, что никогда не сдавалась... сегодня хочу написать о тебе или тебе...ты всегда и всем говорила, что самая лучшая сестра это я, но ей была ты... мне не хватает тебя... твоей уверенности и прямолинейности... ты любила всегда по-настоящему и дружила по-настоящему... я всегда старалась тебя защищать от любых бед, но в самый ответственный момент у меня не вышло... я не знаю что могла сделать чтобы спасти тебя, но мне кажется что-то должна была... ты была одним из двоих самых близких для меня, а теперь я не знаю как смириться с тем что тебя нет... мы должны были дожить до старости как ты и говорила, должны были вспоминать молодость и смеяться, должны были отметить твою лучшую свадьбу на белом песчаном пляже у тёплого моря, стать крестными у детей друг друга... ты всегда со мной и всегда рядом, малышка Ди, я хочу в это верить...", - написала сестра погибшей.

Как сообщал УНИАН, Оксана Евтеева – единственная, кто в харьковском ДТП потеряла сразу двух близких людей, мужа Александра Евтеева и младшую сестру Диану Берченко. У самой Оксаны были сломаны ребра, рука, нога, тазобедренная трещина, порвано легкое. Ей вырезали селезенку.

24-летняя Диана Берченко через неделю после жуткой аварии от полученных травм умерла в больнице, не выходя из комы. Она стала шестой жертвой ДТП.

Муж Оксаны Евтеевой, 27-летний Александр Евтеев погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Также, причиной смерти еще трех пешеходов - Нины Кобысевой, и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий. Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.