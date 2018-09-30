Дети на продажу: Украина становится одним из мировых центров суррогатного материнства (видео)

Из-за лояльного законодательства и невысоких цены Украина становится одним из центров суррогатного материнства.

После того, как в Индии и Таиланде эту репродуктивную услугу запретили предоставлять иностранцам, бездетные пары со всего мира массово едут в Украину. Это и не удивительно. Потому что, если, например, в Штатах вынашивание чужого ребенка стоит более 100 тысяч долларов, а в Канаде - минимум 90, то в Украине - в разы дешевле.

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Суррогатная мать Кристина родила ребенка почти год назад и отдала его чужим людям. Говорит, что осознает, что то была не ее ребенок. Работа суррогатной матери заключается в том, чтобы стать инкубатором для чужого ребенка на 9 месяцев.

Чтобы стать суррогатной матерью нужно заполнять анкету - рост, вес, а еще возраст должен быть максимум 36 лет. У суррогатной матери должно быть собственное дитя, которое и помогает ей заработать. В месяц суррогатная мать получает 300 долларов, а наибольшую сумму - в день выписки из роддома.

Кристина рассказывает, что самые недружелюбные пары из Китая. Они не общаются с суррогатной матерею ни во время беременности, ни после. Девочка, которую она родила, живет в Испании, иногда она общается с ее родителями и видит как ребенок растет.