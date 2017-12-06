Был ли внебрачный сын у Майкла Джексона: украинские журналисты рассмотрели все версии (видео)

Это был настоящий бум - все полосы американских изданий пестрели одним заголовком - король поп-музыки имеет неофициального сына.

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Брэндон - парень, который якобы рос в семье Джексонов с самого рождения и похож на Майкла как две капли воды. Впервые он приехал в Украину, чтобы снять клип. Журналисты рассмотрели все версии и даже получили анализы ДНК.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Официально у Джексона трое детей. Старшие сын и дочь были рождены в браке с Дебби Роу, а младший сын появился на свет от суррогатной матери.