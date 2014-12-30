СМИ: СБУ в апреле планировала похищение Гіркіна, но операцию сорвали российские шпионы

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на американское издание Mashable.

В апреле, когда в разгаре была борьба с прокремлевскими сепаратистами на востоке Украины, СБУ начала планировать тайную операцию для ее элитного тактического подразделения "Альфа".

"Загадочный россиянин, известный как Игорь "Стрелков" Гиркин, который признался, что является бывшим агентом ФСБ, командовал боевиками на линии фронта, и украинцы очень хотели получить его", - пишет издание со ссылкой на собеседников в СБУ.

Читайте такжеГиркин признался, что это он развязал войнуПо рассказам двух чиновников СБУ, агенты узнали, что Гиркин проводил время на блокпостах на границе Славянске с другими бойцами.

"Но не успели эту операцию спланировать, как Гиркина предупредили его агенты, которые работали в СБУ, поэтому Гиркин ускользнул", - добавляет издание.