"Мечта педофила": фотосессия девочек в элитном белье возмутила украинцев (видео)

В пеньюарах, с макияжем и в неоднозначных позах - именно так выглядят девочки на снимках.

Некоторые пользователи позы девочек на фотографиях назвали "мечтой педофила". Чиновники уже обратились в полицию с требованием возбудить уголовное производство за использование труда детей.

А как реагируют на скандал сами авторы фотосета и имели ли они право на такую рекламу - в сюжете ТСН. В пеньюарах, с макияжем и в неоднозначных позах - так выглядят девочки на снимках.

Фотосессия состоялась в Одессе, а актриса из Киева перепостила фото, на ее страничке большинство комментариев возмущенные.

На фотографиях девочки до 14 лет, они модели одесского агентства, их сфотографировали для рекламы пижамной коллекции Аллы Френкель.

"Реакция людей такая. Возможно позже мы ответим на все вопросы на пресс-конференции", - сказала Френкель.

Фотограф, которая фотографировала девочек, говорит, что комментариев не дает.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба уже обратился в полицию.