За год почти на 20% возросло количество лиц, которые идентифицируют себя как граждане Украины - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, которые озвучила директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина сегодня пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, за последний год, с декабря 2013 года по декабрь 2014 года, почти на 20% возросло количество людей, которые в первую очередь идентифицируют себя гражданами Украины, - с 54% до 73%.

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Соответственно уменьшилось количество тех, кто первоочередной своей характеристикой считает принадлежность к месту жительства - городу, селу или региону.

Опрос был проведен фондом ”Демократические инициативы” и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.