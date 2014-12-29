За год почти на 20% возросло количество лиц, которые идентифицируют себя как граждане Украины - опрос
За год почти на 20% возросло количество населения, которое идентифицирует себя как граждане Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, которые озвучила директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина сегодня пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, за последний год, с декабря 2013 года по декабрь 2014 года, почти на 20% возросло количество людей, которые в первую очередь идентифицируют себя гражданами Украины, - с 54% до 73%.
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Соответственно уменьшилось количество тех, кто первоочередной своей характеристикой считает принадлежность к месту жительства - городу, селу или региону.
Опрос был проведен фондом ”Демократические инициативы” и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.