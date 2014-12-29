Более 40% украинцев готовы терпеть временное снижение уровня жизни - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, которые озвучила директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы поставили вопрос: «Готовы ли люди терпеть временное снижение уровня жизни и терпеть определенные материальные трудности», - отметила она.

«Довольно большая часть населения готовы, при этом 10% готовы терпеть сколько надо и 33% готовы потерпеть, правда недолго, не больше года, но готовы потерпеть», - отметила Бекешкина.

Читайте такжеПочти 90% украинцев считают, что ситуация в стране ухудшилась - опрос«Однако значительная часть терпеть не готова, из них 20% не готовы, потому что не верят в успешность реформ, но этих людей можно убеждать, с ними работать, но еще почти треть не готовы, потому что их материальное положение уже сейчас невыносимо», - добавила она.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.