Польша эвакуирует с Донбасса более 200 граждан Украины польского происхождения

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня в Харькове во время встречи с руководством Харьковской ОГА сообщил заместитель министра иностранных дел Республики Польша Конрад Павлик.

По его сведениям, в настоящее время еще продолжается составление списков лиц польского происхождения, которые хотят уехать из Донбасса. Павлик отметил, что на сегодняшний день это около 205 граждан Украины польского происхождения. Дипломат обратился к представителям Харьковской ОГА с просьбой помочь в организации их эвакуации. Он добавил, что эвакуация должна состояться после новогодних и рождественских праздников.

Также Павлик отметил, что Польша продолжает реализацию проекта помощи переселенцам, проживающих в лагере «Ромашка» на Харьковщине. Сейчас Польша уже выделила 100 тыс. долл. на улучшение жилищных условий переселенцев.

Читайте такжеУкраина и Польша создадут общую таможню – Порошенко«В следующем году мы готовы еще больше способствовать Украине, в том числе и Харьковской области. Мы намерены увеличить в 2015 году предоставление гуманитарной помощи и средств для развития», - подчеркнул заместитель министра.

В свою очередь и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Вадим Глушко пообещал польским коллегам помочь в вопросах эвакуации, а также дал поручение заместителю начальника управления СБУ в Харьковской области Игорю Гейде отработать список граждан, желающих выехать, на отсутствие у них каких-либо правонарушений.

Как сообщал УНИАН, до конца 2014 года Генеральное консульство Республики Польша в Харькове планировало эвакуировать с территории Донецкой и Луганской областей, где проходит антитеррористическая операция, около 100 человек.