Польша эвакуирует около 100 этнических поляков с оккупированных территорий Донбасса

Об этом во время встречи с руководством Харьковской областной госадминистрации сообщил генеральный консул Польши в Харькове Станислав Лукасик.

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«У нас есть программа эвакуации наших соотечественников, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, мы над этим работаем. Составляем списки. Пока в этих списках около 50 человек. У нас есть еще неделя. Я думаю, что это будет не более 100 человек», - сказал дипломат.

По словам консула, этнических поляков соберут в Северодонецке и Волновахе, откуда они будут вывезены автобусами в Харьков в ночь на 29 декабря.

Станислав Лукасик отметил, что в Польшу будут эвакуированы украинцы, которые имеют «Карту поляка» или лица, которые могут документально подтвердить свое польское этническое происхождение, а также их семьи.

«Они в Польше на протяжении полугода все будут размещены в специальном центре высокого уровня, это как санаторий, или на севере, или на юге Польши. На протяжении полугода пребывание там они все получат легализацию, документы на постоянное проживание в Польше. У них будут курсы польского языка, будут курсы приспособления под углом получения работы. И на протяжении 6 месяцев всем должны подобрать жилье, чтобы распределить по квартирам», - сказал Станислав Лукасик, отметив, что эвакуированным лицам будет предложено остаться в Польше навсегда.

Станислав Лукасик отметил, что польское консульство не имеет возможности непосредственно работать с этническими поляками на оккупированных территориях Донбасса, поэтому ведет работу с помощью польских организаций. Консул отметил, что еще одной возможности провести эвакуацию этнических поляков «может и не быть».

Он добавил, что до настоящего времени эвакуация этнических поляков проходила в индивидуальном порядке, из оккупированных территорий выехали около тысячи человек. «Преимущественно, это временная эвакуация», - отметил консул.