В центре Донецка обнаружили мину: жителей микрорайона эвакуируют

В центре Донецка проводится эвакуация школы и жителей микрорайона в связи с обнаружением мины.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью горсовета, в центре города, на строительной площадке Донбасской инвестиционно-строительной компании (ДИСК), на пересечении пр. Маяковского и бул. Пушкина, обнаружена 50-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны.

В связи с этим с 12.00 до 14.00 сотрудниками МЧС будут проводиться работы по обезвреживанию боеприпаса. При этом жители близлежащих домов и учащиеся общеобразовательной школы N1 будут эвакуированы.

Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций будет размещен в здании общеобразовательной школы N1, там же будет размещен пресс-центр.

На время проведения работ по обезвреживанию мины движение по близлежащим улицам будет перекрыто, добавили в горсовете.