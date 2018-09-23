В район Керченского пролива вылетел самолет-разведчик ВВС США – СМИ

Для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы вышли два артиллерийских катера.

Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины.

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Об этом сообщает «Украинский милитарный портал». По последней информации издания, украинское поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» должны зайти в Азовское море около 15:00.

Сейчас их сопровождают два российских патрульных катера.

Кроме того, для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны».

Напомним, поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.