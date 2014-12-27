Почти каждый третий украинец считает, что лучший способ борьбы с коррупцией - это расстрел

В общей сложности, почти 80% украинцев убеждены в том, что за последний год уровень коррупции в стране либо сохранился на прежнем уровне, либо повысился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.UA.

Так, согласно данным исследования, 47,3% украинцев считают, что уровень коррупции сохранился. 31,8% — что повысился. И только 5% ощутили снижение коррупционного пресса. При том, что 15% не смогли определиться с оценкой масштабов раковой опухоли.

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При этом, стоит отметить, что более, чем каждый третий гражданин Украины считает, что "лучший способ борьбы с коррупцией — расстреливать (как в Китае)". 16% в этом убеждены абсолютно. 19,5% — скорее согласны.

Наиболее радикальное настроение приходится на Николаевскую, Черновицкую и Донецкую области. При этом интересно и то, что более 40% украинцев либо категорически, либо скорее не согласны с самой жесткой мерой.

Стоит также отметить, что по результатам опроса, для 46,8% украинцев самым главным из ожиданий после победы Майдана является резкое снижения уровня коррупции.