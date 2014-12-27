Украинский гуманитарный груз прорвался на оккупированный Донбасс (фото)

Первую часть украинского гуманитарного груза, сформированного властью по инициативе президента Петра Порошенко, сегодня удалось доставить жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Президент заявил, что власть и в дальнейшем будет делать все для защиты граждан, оказавшихся в беде.

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"Гуманитарная миссия под украинскими флагами уже распространяет помощь нашим гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса. В первую очередь помощь получают дети, ветераны, инвалиды, больные, одинокие и пожилые люди, которые страдают больше всего. Мы никого не оставим в беде", - заявил глава государства.

Украинская власть сделала все возможное, чтобы после проведения встречи Трехсторонней контактной группы в Минске договориться о передаче адресной помощи для социальных учреждений на территориях, находящихся под временной оккупацией.

Первая такая помощь - 7 тонн груза - адресно пришла в специальные учреждения Красного Луча и еще 2 тонны - в Алчевск Луганской области. Сегодня доставлен крупы, масло, мясные и рыбные консервы, чай, печенье, сладости, фрукты и т.д. для Петровского областного учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями, а также для Территориального центра г. Красный Луч, который обслуживает инвалидов и участников войны, больных, одиноких и престарелых, и Краснолучского областного противотуберкулезного диспансера. В Алчевске помощь получают областной противотуберкулезный диспансер и два детдома семейного типа.

Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко напомнила, что по поручению президента 25 декабря правительство доставило в Краматорск и Северодонецк гуманитарный груз, который везли 26 фур, весом 326 тонн - продукты, предметы первой необходимости и даже новогодние елки. Сегодня эти продукты начали развозить и раздавать людям и спецучреждениям представители службы чрезвычайных ситуаций и соцслужб Донецкой и Луганской ОГА.

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Как сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, главы соответствующих обладминистраций Александр Кихтенко и Геннадий Москаль составили перечень населенных пунктов и социальных учреждений в зоне под опасностью обстрела. Сегодня 6 фур весом 60 тонн отправились из Краматорска в поселки Ольховатка, Камышеваха, Булавинка, города Углегорск и Дебальцево, где помощь раздали местным жителям. Кроме продуктов, в каждой фуре есть и елки, которые передают детским учреждениям и больницам. К концу дня в Краматорске загрузят еще 10 тонн гуманитарного груза для распространения.

Глава Луганской обладминистрации Москаль, который по поручению президента отвечал за доставку гуманитарного груза, отметил: "Украинская власть готова помогать больницам, интернатам, хосписам, домам престарелых, но настаивает, что это должна быть адресная помощь, и мы должны иметь полную гарантию того, что ее получили именно нуждающиеся, и гуманитарный груз не пошел ни на какие другие нужды".