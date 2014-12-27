Власти направили гуманитарную помощь в 6 оккупированных городов и сел Донетчины

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По его словам, сегодня утром колонна с гуманитарной помощью в количестве 6 грузовых автомобилей, направленная украинской властью для социальных учреждений и жителей, проживающих на территории, подконтрольной боевикам, отправилась из г. Краматорск в села Ольховатка, Камышеваха, Булавинское Донецкой области. Две грузовые машины отправились в города Углегорск и Дебальцево.

Читайте такжеВ Харьков прибыла гуманитарная помощь из Польши (фоторепортаж)По словам Зубко, сегодня появилась надежда на то, что продукты питания, товары первой необходимости и даже елки, которые также есть в составе гуманитарного груза, будут доставлены людям на этих территориях.

«Переговоры по безопасной доставке гуманитарного груза продолжаются. Могу только добавить, что у нас появилась надежда, что люди на этих территориях скоро смогут получить нашу помощь», - сказал Зубко.

Напомним, 25 декабря по поручению президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка на восток Украины направили 326 тонн гуманитарного груза.