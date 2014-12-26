В сети опубликовали видео, как пленных украинских военных отправляли домой
21:19, 26 декабря 2014Общество
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На видео бойцы садятся в автобус.
У некоторых мужчинс собой пакеты и сумки / скриншот
В сети появилось видео, где бывшие пленные украинские бойцы возвращаются домой. На видео они садятся в автобус. У мужчин - истощенные, но мужественные лица, сообщает ТСН.ua.
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Они одеты и в военную форму, и в спортивные костюмы. Некоторые носят с собой пакеты и сумки.
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На видео присутствуют также мужчины в камуфляже с оружием, через коридор которых проходят перед посадкой в автобус украинские бойцы.
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