В сети опубликовали видео, как пленных украинских военных отправляли домой

В сети появилось видео, где бывшие пленные украинские бойцы возвращаются домой. На видео они садятся в автобус. У мужчин - истощенные, но мужественные лица, сообщает ТСН.ua.

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Они одеты и в военную форму, и в спортивные костюмы. Некоторые носят с собой пакеты и сумки.

На видео присутствуют также мужчины в камуфляже с оружием, через коридор которых проходят перед посадкой в автобус украинские бойцы.