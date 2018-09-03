Вопрос не в том, будет или не будет томос для Украины, а как быстро его предоставят - спикер УПЦ КП

Он отметил, что исходя из того, что мы знаем и как прогнозируем ситуацию, мы ожидаем, что в этом году этот процесс будет окончательно завершен.

В Стамбуле завершился трехдневный Синакс (собрание) всех епископов Вселенского патриархата, на котором одной из ведущих тем была тема томоса для Украинской церкви.

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Как сказал пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) после Синакса, сейчас вопрос не в том – будет или не будет Томос, а когда он будет предоставлен – раньше или позже.

На Синаксе, который начал свою работу сразу после посещения Вселенской патриархии главой РПЦ патриархом Кириллом, иерархи Вселенского патриархата обсуждали темы относительно будущего православия – в частности пути создания новых поместных церквей.

Синакс Вселенского патриархата проходил 1-3 сентября на Фанаре в Стамбуле. Среди тем, которые обсуждались, как можно судить из информации и реакций - как могут создаваться поместные православные церкви, а также конкретно шла речь и о томосе и автокефалии для украинской церкви.

Как объяснил в интервью радио Свобода пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, «разрешения спрашивать не нужно по одной очень простой причине».

«Ибо если бы речь шла о получении разрешения, то тогда возникает вопрос: возможен ли консенсус? Ведь очевидно, что вопрос, который сейчас рассматривается, – вопрос автокефалии – это вопрос, который не способен собрать консенсус всех поместных православных церквей. Потому что если бы консенсус был, то этот вопрос давно бы уже решился», – сказал представитель УПЦ КП.

«А так, Константинопольский патриарх должен решить вопрос на благо всей Церкви в условиях, когда одна или несколько церквей не имеют воли и не могут решить этот вопрос самостоятельно. Поэтому из-за невозможности достижения первоначального консенсуса в этом вопросе, потребность решить этот вопрос диктует именно такой порядок: Вселенский патриарх принимает это решение – потому что он наделен каноническим правом и традицией православия такое решение принимать, – а потом другие церкви к этому решению присоединяются. И таким образом, проблема, которая не решалась, находит свое решение», – пояснил Евстратий Зоря.

После обращения украинской стороны относительно получения томоса (грамоты), Вселенский патриарх прислал делегацию во все поместные православные церкви.

Но, как объясняет Евстратий Зоря, речь идет об информировании и консультации с поместными церквями (всего автокефальных церквей сейчас – 15), а не получения от каждой из них какого-то разрешения на выдачу томоса.

«Вселенский патриархат хоть и имеет особые канонические прерогативы, но он действует и обязан действовать в духе соборности – то есть, он не осуществляет свои полномочия абсолютно обособленно от целой церкви. И как раз этот способ соборности – он реализуется в том, что Константинопольский патриарх официально проинформировал втечение предыдущих месяцев через специальную делегацию, которая посетила глав всех поместных православных церквей о своих намерениях и то, чем эти намерения вызваны и как он будет действовать в этом вопросе», – говорит архиепископ Евстратий.

«Но несколько раз было подчеркнуто, что это делается не для того, чтобы получить какое-то разрешение или получить одобрение таких действий, а для того, чтобы все были осведомлены о том, какая мотивация, какие есть исторические канонические основания для таких действий Константинопольского патриарха, чтобы когда он осуществит эти действия – чтобы церкви могли сознательно присоединиться к этому решению патриарха и также признать Украинскую церковь поместную и автокефальную», – объясняет пресс-секретарь УПЦ КП.

Поэтому, как отмечают эксперты, консультации со стороны Вселенского патриархата – это, во-первых, в духе всеправославной соборности, а во-вторых, это дает больше информации для осмысленного решения, когда настанет время для признания поместной Украинской церкви другими православными церквами.

Как отметил после визита главы РПЦ патриарха Кирилла к Вселенскому патриархату в конце прошлой недели митрополит Галльский (православный митрополит Франции, подчинен Вселенскому патриархату) Эммануил, нет спешки, чтобы издать томос Украинской церкви «уже завтра».

«Мы не спешим издать томос завтра. Мы планируем сделать это в способ, который Вселенский патриархат считает лучшим для ситуации в Украине, чтобы была единая церковь, когда автокефалия будет предоставлена. Вселенский патриархат является единственной церковью, которая имеет право предоставления томоса в итоге. Мы будем идти дальше... это процесс. И это процедура, которая сейчас происходит. Мы еще не достигли завершения процедуры», – сказал митрополит Эммануил.

Евстратий Зоря со своей стороны говорит, что вопрос томоса – это вопрос лишь времени.

«Мы полностью убеждены, что это не вопрос принципа – будет томос или не будет? А вопрос времени – раньше или позже. И тут вопрос поддержки: большее или меньшее количество поместных православных церквей поддерживают Вселенского патриарха в том решении, которое будет провозглашено», – объясняет пресс-секретарь УПЦ КП.

«И мы сами для себя имеем объяснения, возможно, не в таком быстром темпе, как хотелось бы нам (церкви) в целом Украине в решении этого вопроса. Потому что Вселенский патриарх, имея ответственность перед целой Церковью, старается найти такой способ, который позволит решить проблемы с, как говорится, наименьшими потерями. То даже когда Московский патриархат отбросит провозглашения этой автокефалии, этого томоса, – он окажется в абсолютном меньшинстве и не будет способен навредить всеправославному единству», – говорит архиепископ Евстратий и добавляет: «По нашему мнению, исходя из того, что мы знаем и как прогнозируем ситуацию, мы ожидаем, что в этом году этот процесс будет окончательно завершен».