Крым снова обесточили

Как и в прошлый раз, 24 декабря, отключены все линии связи на территории республики, сообщает Крыминформ.

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По данным источника в ГУП РК "Крымэнерго", на момент отключения линия ЛЭП Каховка - Титан /Армянск/ находилась в ремонте, а три линии были одномоментно погашены, включая ЛЭП, которая постоянно питала Крым в случае выведения в ремонт остальных.

При этом собственная генерация на данный момент ограничена Камыш-Бурунской ТЭЦ - Симферопольская ТЭЦ до сих пор в ремонте, а Сакская не синхронизирована на случай аварийных отключений.

Судя по всему, после окончания утреннего пика напряжения мобильные газотурбинные электростанции также были остановлены, так как переток из Украины без ограничений составляет достаточные для Крыма 650 МВт.

24 декабря пресс-служба "ДТЭК Крымэнерго" сообщила, что 2 магистральные линии электропередачи, питающие Крым, были отключены.

По данным крымских энергетиков, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отключила линии "Каховская – Джанкой" 330 кВ и "Каховская – Титан" 220 кВ. Не работает линия "Каховская – Островская" 330 кВ, ранее выведенная в ремонт НЭК "Укрэнерго".