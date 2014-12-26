Более 600 тысяч человек в Крыму остались без света
Вечером 25 декабря более 600 тыс. крымчан остаются без света.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на сайт Министерства энергетики России.
"По состоянию на 20:00 без электроснабжения остаются: в Республике Крым - около 493 тыс. человек...; в г. Севастополь - около 115 тыс. человек...(всего около 608 000 человек, 300 МВт)", - сообщают в ведомстве.
Минэнерго РФ сообщает, что ситуация у них находится на особом контроле и проведено заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Почемуконтроль до сих пор не обеспечил крымчан светом, не уточняется.
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Напомним, в оккупированном Россией Крыму резко снизилась собственная генерация электроэнергии из-за двух аварий на теплоэлектростанциях.
Ранее сообщалось, что 25 декабря с 12:00 в Крыму произойдет очередное тотальное отключение энергоснабжения.