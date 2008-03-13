Ющенко отбыл из Бельгии в Польшу
21:00, 13 марта 2008Общество
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(программа пребывания)
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит в Брюссель и отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
14 марта в Варшаве под председательством Президентов Украины и Польши Виктора ЮЩЕНКО и Леха КАЧИНСКОГО состоятся украинско-польские переговоры.
В тот же день В.ЮЩЕНКО проведет встречу из Маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.
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