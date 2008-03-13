Ющенко отбыл из Бельгии в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит в Брюссель и отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

14 марта в Варшаве под председательством Президентов Украины и Польши Виктора ЮЩЕНКО и Леха КАЧИНСКОГО состоятся украинско-польские переговоры.

В тот же день В.ЮЩЕНКО проведет встречу из Маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.