ФСБ отбирает квартиры в Крыму у семей украинских военных

В Крыму ФСБ и другие органы выгоняют из квартир семьи украинских военных, которые остались верны присяге, а также отбирают пустые квартиры украинских бойцов.

Об этом "Украинской правде" сообщили помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк и бывший руководитель медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев.

"У нас военнослужащие выехали из Крыма, и понятно, что заехать туда не могут. Там остались семьи, которые охраняют эти квартиры, но ФСБ, прокуратуры, органы ЖКХ выносят двери с петель и терроризируют семьи", - рассказала Каналюк. Она добавила, что уже зафиксировано 10 подобных случаев.

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"В Крыму в разных городах остались служебные квартиры наших военных. В некоторых из них живут их семьи. Россия считает, что это служебное жилье национализировано и принадлежит Минобороны РФ. Они выдвигают такие требования без решения судов", - рассказала Каналюк.

"Наше правительство подписало постановление №424 о приватизации служебного жилья, которое осталось на оккупированной территории. На основании этого постановления, мы в Одессе и других городах Украины выписали акты приватизации и сделали выписку из госреестра в Херсоне, что это жилье находится в частной собственности", - пояснила она.

"Но РФ считает, что документы, принятые после референдума, недействительны. Хотя в федеральных законах, на которые они ссылаются, таких формулировок нет", - добавила Каналюк.

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Так, по ее словам, последний инцидент произошел в среду. "В квартиру нашего офицера Анатолия Квасова в Симферополе, где проживают жена с ребенком и мама, зашли 10 человек и стали угрожать", - рассказала она.

"Когда жена позвонила Анатолию и передала трубку представителю ФСБ, тот угрожал Квасову пытками на границе. Он так и сказал. И обещал проблемы с опекунским советом, поскольку дети якобы незаконно находятся на территории Крыма", - рассказала Каналюк

По ее словам, в ее квартиру уже вселился ее бывший коллега, сломав двери и сфальсифицировав документы.

"У меня квартира в Севастополе. Месяц назад туда незаконно вселился бывший наш офицер, капитан 2-го ранга Костин путем подделки документов. Это наш бывший военнослужащий, который изменил присяге и стал служить России. Он сломал замки и зашел туда", - рассказала Каналюк.

"Я сменила дверь, вызвала милицию и зафиксировала этот факт через участкового. Но неделю назад туда подошла комиссия и опечатала мою квартиру. Там висит печать, на которой написано "правительство Севастополя, жилая группа", - рассказала она.

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"Туда я поехать не могу, потому что могу оттуда не выехать. Участковый сказал, что к нему такая группа приходила, но он сказал, что все решения пусть принимают через суд", - добавила Каналюк.

Бывший глава медиа-центра Минбороны в Крыму Владислав Селезнев рассказал, что в его квартиру также приходили представители ФСБ.

"В Крыму фсбшники приходили ко мне в квартиру, маму напугали. Дали две недели на то, чтобы квартиру освободили. У меня там родственники, ребенок там несовершеннолетний, их некуда перевозить", - сказал Селезнев.