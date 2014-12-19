ГРУ и ФСБ России получили задачу сорвать волну мобилизации в Украине – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Структуры информационно-психологических операций (ИПсО) ГРУ ГШ ВС РФ и ФСБ РФ получили задачу на проведение широкомасштабной информационной операции по срыву или существенному воспрепятствованию готовящемуся в Украине 4-му этапу мобилизации, - пишет Тымчук. – Операцию планируется проводить во взаимодействии со структурами «информационной войны» российско-террористических войск».

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По данням Тымчука, главная цель операции – не позволить командованию Вооруженных сил нарастить количество оперативных резервов.

«Целевыми группами и объектами воздействия обозначены военнообязанные граждане Украины, а также члены их семей. Задача – создать негативный фон вокруг проводимой антитеррористической операции», - сообщает Тымчук.

Спецслужбы РФ планируют работать через социальные сети и некоторые украинские СМИ.